العالم اليوم - نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:28 صباحاً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت أنه سيترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر 2026.

وسئل عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة "هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسا للوزراء؟"، فأجاب نتنياهو إيجابا.

ونتنياهو هو زعيم حزب الليكود، أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للحكومة في إسرائيل، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996 ولكن في ولايات منفصلة.

وفي الانتخابات الأخيرة، فاز حزبه بـ32 مقعدا في الكنيست، وحلفاؤه من الحريديم بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد منذ مايو 2020.

وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، طرح إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول معارضوه إنها تهدف إلى إضعاف السلطة القضائية.

وأثارت تلك المشاريع احتجاجات ضخمة لم تهدأ إلا بعد اندلاع حرب غزة، التي بدأت عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وواجه نتنياهو انتقادات في الداخل الإسرائيلي بشأن طريقة إدارته الحرب وكيفية تعامله مع قضية إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزوا في قطاع غزة.

كما يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في إصداره أوامر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.