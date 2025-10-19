نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة البولندية: الرئيس نافروتسكي لن يوقع القانون حول تسجيل العلاقات المثلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير مكتب الرئاسة البولندي بافيل شيفرناكر أن الرئيس كارول نافروتسكي لن يوقع القانون الذي يسمح بالتسجيل الرسمي للعلاقات المثلية.

وقال مدير مكتب الرئاسة في منشور على موقع "إكس"، يوم الأحد: "قدم الرئيس كارول نافروتسكي أثناء حملته الانتخابية موقفا واضحا بشأن صفة "أقرب شخص"، وإن الزواج والعائلة يقعان تحت حماية الجمهورية البولندية".

وأضاف أن "الرئيس لن يوافق على إنشاء بديل للزواج من خلال القرارات التي تمنح لوضع "أقرب شخص" نفس الميزات التي يتسم بها الزواج فقط في بولندا".

وكان حزب اليساريين البولندي بدعم من حزب الفلاحين قد قدم مشروع القانون الذي ينص على اعتماد صفة قانونية رسمية لـ "أقرب شخص" مع إمكانية تسجيل مثل هذه العلاقة بين شخصين من الجنس ذاته.

وينظم مشروع القانون بين أمور أخرى العلاقات المالية وحقوق الميراث والنفقة والوصول إلى البيانات الطبية.

وجدير بالذكر أن كارول نافروتسكي الذي ترشح للرئاسة البولندية عن حزب "القانون والعدالة" المحافظ، استبعد أثناء حملته الانتخابية شرعنة الزواج بين مثليي الجنس في بولندا بأي شكل من الأشكال