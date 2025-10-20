نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قفزة جديدة في الذهب اليوم.. أسعار الأعيرة المختلفة تشعل محلات الصاغة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب مولّع في السوق!.. ارتفاع جديد في الأسعار وعيار 21 يقفز بقوة اليوم

قفزة جديدة في الذهب اليوم.. أسعار الأعيرة المختلفة تشعل محلات الصاغة في مصر.. سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا داخل محلات الصاغة، بعد فترة من التراجع خلال الأيام الماضية. وقفز عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، مدفوعًا بالصعود المستمر في أسعار الذهب عالميًا بالدولار.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وتذبذب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، ما جعل المعدن الأصفر يواصل أداءه الصاعد باعتباره أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وتقلبات الاقتصاد.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في مصر

وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت الأسعار في السوق المحلية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6571 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 5750 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4928 جنيهًا دون المصنعية.

سعر الجنيه الذهب عيار 21: 46000 جنيه.

وتختلف الأسعار من تاجر لآخر باختلاف المصنعية التي تتراوح بين 80 إلى 150 جنيهًا للجرام الواحد حسب نوع المشغولات الذهبية ومكان البيع.

أسعار الذهب عالميًا اليوم بالدولار

ارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم الإثنين إلى نحو 4241 دولارًا للأوقية، بزيادة تقدر بنحو 20 دولارًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وجاء هذا الارتفاع مع انخفاض الدولار الأمريكي وتراجع عوائد السندات، الأمر الذي شجع المستثمرين على العودة للملاذات الآمنة.

ويتوقع محللون أن تستمر أسعار الذهب في الصعود على المدى القصير، خاصة مع تزايد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتوقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

توقعات سوق الذهب اليوم في مصر خلال الفترة المقبلة

أشار عدد من خبراء الاقتصاد إلى أن السوق المصري قد يشهد موجة صعود جديدة في أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، إذا استمر ارتفاع السعر العالمي للأوقية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. كما حذّروا من الإقبال المبالغ فيه على الشراء بدافع القلق، داعين المواطنين إلى متابعة الأسعار لحظة بلحظة عبر المصادر الرسمية لتفادي الشائعات.

من جانبه، أكد أحد تجار الصاغة أن الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية ارتفع مؤخرًا بنسبة 15%، ما يعكس عودة ثقة المستثمرين في الذهب كوسيلة آمنة لحفظ القيمة.