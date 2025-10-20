عاجل ـ وزارة السياحة والآثار تطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح في نوفمبر 2025

أحمد جودة - القاهرة - بوابة رقمية تفاعلية للتعريف بالمتحف ورؤيته ورسـالته

في إطار التحضيرات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمتحف، الذي يُعد منصة رقمية متكاملة تُتيح للزائرين التعرف على رؤية المتحف، رسالته، تاريخ إنشائه، شركائه، ومجلس أمنائه، إلى جانب تفاصيل الفعاليات والخدمات والتجارب التي يقدمها.

خدمات إلكترونية متكاملة للزائرين

يتيح الموقع الإلكتروني الجديد أقسامًا تفاعلية توضح إرشادات الوصول إلى المتحف وطرق النقل المختلفة، إلى جانب مواعيد الزيارة وتفاصيلها، مع إمكانية حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا بسهولة وأمان.

كما يتضمن تعريفًا بالمنطقة التجارية المحيطة بالمتحف، التي تضم مطاعم ومقاهي راقية، ومناطق تسوق وحدائق تمنح الزائر تجربة فريدة وشاملة.

تعزيز الترويج السياحي لمصر عالميًا

تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في جهود الترويج للمتحف والمقصد السياحي المصري، حيث تسهم في تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات والخدمات باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وتعزز مكانة المتحف المصري الكبير كأحد أبرز المشاريع الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.

رابط الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير

يمكن للزائرين تصفح الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

