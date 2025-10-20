ريال مدريد يهزم 9 لاعبين من خيتافي بصعوبة

ريال مدريد يهزم 9 لاعبين من خيتافي بصعوبةقاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز 1-0 على مضيفه خيتافي الذي لعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 84، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام مبابي عند الدقيقة 80 بصناعة البديل التركي أردا غولر.

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 عندما تلقى البديل ألان نيوم البطاقة الحمراء المباشرة بعد ثوان من دخوله كبديل، إثر تدخل عنيف على لاعب ريال مدريد، قبل أن يحصل أليكس سانكريس على الإنذار الثاني ويخرج مطرودًا عند الدقيقة 84.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة قبل مواجهة برشلونة ثاني الترتيب برصيد 22 نقطة في الجولة المقبلة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز 12.

وفي باقي مباريات الجولة، تعادل إلتشي مع أتلتيك بلباو من دون أهداف، وسيلتا فيغو مع ريال سوسيداد بهدف لمثله، فيما فاز رايو فايكانو على ليفانتي بثلاثية دون رد.