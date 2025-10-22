العالم اليوم - إسرائيل تتسلم من الصليب الأحمر جثماني رهينتين في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتسلم من الصليب الأحمر جثماني رهينتين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أعلنت إسرائيل ليل الثلاثاء أنها تسلّمت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثماني رهينتين من الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أميركية.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "تسلمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر، نعشي اثنين من الرهائن الذين قتلوا، وتسلمهم الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل جثتي الرهينتين إلى إسرائيل لإجراء فحوص التعرف إلى هويتهما.

وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس في 13 أكتوبر عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم منذ هجوم العام 2023.

ولا تزال هناك جثامين لرهائن في غزة، إذ تشير حماس إلى صعوبات في إخراجهم من القطاع المدمر بعد عامين من الحرب.

وفي المقابل، أعلن الصليب الأحمر الثلاثاء أن إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينيا إلى قطاع غزة، وبالتالي سلّمت إسرائيل حتى الآن جثامين 165 فلسطينيا.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى سنتين في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 68229 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.