العالم اليوم - روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء، وناقشا الجهود المبذولة لإتمام صفقات تجارية أميركية في العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، مما سيعود بالنفع على العراق وتركيا والشركات الأميركية.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران والتي قال إنها تقوّض سيادة العراق، وأمنه.

وأكد روبيرو التزام واشنطن بالعمل الوثيق مع بغداد لتعزيز المصالح المشتركة، المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.