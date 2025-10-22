العالم اليوم - قرقاش: الضربة الإسرائيلية في قطر غير نظرتنا لأمن الخليج

انتم الان تتابعون خبر قرقاش: الضربة الإسرائيلية في قطر غير نظرتنا لأمن الخليج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأربعاء، أن الضربة الإسرائيلية في قطر غيرت نظرتنا لأمن الخليج، مشيرا إلى أن أمن الخليج مترابط.

وأوضح قرقاش، خلال مقابلة في قمة رويترز نكست الخليجية بأبوظبي، أن "قطر لديها أكبر قاعدة أميركية في الخليج، لكن المفاهيم بشأن أمن الخليج تتغير".

وأضاف: "لا يزال دور الولايات المتحدة في أمن الخليج أساسيا".

وعن السودان، دعا المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وقال قرقاش إن مستقبل السودان يجب أن يتضمن انتقالا مدنيا وليس مجلسا عسكريا.

وأضاف أن السودان لا يسمح في الوقت الراهن للإمارات بالقيام بالدور الإنساني الذي تضطلع به في غزة، لكنه عبر عن استعداده لتوسيع نطاق الجهود بمجرد السماح بذلك.