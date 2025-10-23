العالم اليوم - أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 23% في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 23% في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني الخميس عن زيادة بنسبة 23 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من نمو قياسي للقروض.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان البنك أنه سيستثمر ثلاثة مليارات دولار في بنك آر.بي.إل في أكبر صفقة خارجية في القطاع المالي الهندي.

وسجل أكبر بنوك دبي من حيث الأصول صافي أرباح بقيمة 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 5.54 مليار درهم وفقا لمتوسط تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وارتفعت إيرادات بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثالث بـ 6 بالمئة على أساس فصلي إلى 12.7 مليار درهم.

وقال المدير المالي للمجموعة باتريك سوليفان إن البنك قام بمراجعة توجيهاته لنمو القروض للعام بأكمله بالرفع على خلفية زيادة الطلب في الربع الثالث.

واستفادت البنوك في الإمارات في الآونة الأخيرة من زيادة الطلب على الائتمان في وقت تستثمر فيه حكومات في المنطقة في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية لتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط.

وفي دبي، مركز السياحة والمال في المنطقة، اجتذبت البيئة المواتية للأعمال العديد من الشركات وعملاء بثروات كبيرة مما ساهم في زيادة في أسعار قطاع العقارات.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تملك حكومة إمارة دبي حصة أغلبية فيه، إن القروض ارتفعت 19 بالمئة منذ بداية العام إلى 628 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر أيلول كما نمت الودائع 14 بالمئة إلى 760 مليار درهم.

ووصل إجمالي الأصول إلى 1.14 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث.

وقال البنك الذي يعتزم الاستحواذ على حصة نسبتها 60 بالمئة في بنك آر.بي.إل، اليوم الخميس إنه يتوقع إتمام الصفقة بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.

9 أشهر

استقرت صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 19 مليار درهم.

وقال البنك إنه حقق إيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2025، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.