العالم اليوم - ROX تطلق سيارتها الرائدة الجديدة ADAMAS SUV من أبوظبي

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - أعلنت شركة ROX Motor عن الإطلاق العالمي الرسمي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ROX ADAMAS من أبوظبي، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية العالمية، وتجسد عمق التعاون بين الصين ودولة الإمارات في تطوير جيل جديد من حلول التنقل المتقدمة.

وتم الكشف عن السيارة الجديدة بالتزامن مع افتتاح مختبر Borouge–ROX المشترك للمواد المبتكرة للسيارات، الذي يهدف إلى تسريع الابتكار والتطوير المشترك للمواد المتخصصة المستخدمة في سيارات ROX، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار وعاصمة عالمية لتطبيقات التنقل المدني المتقدمة والمستدامة.

وتمكنت ROX Motor خلال 3 سنوات فقط من إطلاق طرازها الأول ROX 01، والتوسع في نحو 30 سوقا دوليا. وتوفر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع ROX Motor مع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة فريدة تمكن الشركة من تسريع التوطين والابتكار الذي يركز على المستخدم في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد الكمالي: "يمثل إطلاق ROX ADAMAS من أبوظبي خطوة استراتيجية تعكس المكانة العالمية الرائدة التي باتت تتمتع بها أبوظبي كمركز للابتكار والصناعات المستقبلية. وتعد الشراكة بين ROX Motor وBorouge، ضمن برنامج للسيارات التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، نموذجا عمليا لكيفية توظيف الابتكار العالمي في بناء منظومة متكاملة للابتكارات الصناعية والتجارية وتدعم التنقل المستدام".

بدوره قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor جارفيس يان: "تمثل ROX ADAMAS المرحلة التالية من استراتيجيتنا الدولية والتزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي كشريك في رسم مستقبل قطاع التنقل الفاخر. ومن خلال التوافق الوثيق مع الرؤية الصناعية لأبوظبي وأجندة الابتكار، نهدف إلى إعادة تعريف ما يمكن أن تمثله علامة تجارية فاخرة جديدة ونابضة بالحيوية على المستوى العالمي".

وتقدم ROX ADAMAS مزيجا فريدا يجمع بين القوة والدقة والأناقة، حيث تلتقي الهندسة المتقدمة بالرفاهية لتمنح سائقها ثقة مطلقة وتحكما سلسا ومتعة لا تضاهى على جميع الطرق والتضاريس.

وتجسد ROX ADAMAS توجه أبوظبي التي تجمع بين الابداع الهندسي والابتكار، لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها لمسافات طويلة على الطرق السريعة، وثقة مطلقة فوق الرمال.

وتتوفر مركبة ROX ADAMAS بستة وسبعة مقاعد، وتجمع بين التنوع والأداء العملي لتلبية احتياجات أنماط الحياة الإقليمية، وهي مثالية للسفر العائلي، والمغامرات الطويلة، أو الراحة اليومية.

ومن خلال نظام REEV من الجيل الجديد من ROX، تصل المركبة إلى مدى 235 كم بالكهرباء فقط، ويبلغ مداها الإجمالي 1226 كم، مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 350 كيلوواط، وعزم دوران 740 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية.

وتتميز المركبة بنظام تعليق هوائي مغلق مع نظام تخميد متكيف DCC، مع راحة وتحكم في جميع أنواع التضاريس، مدعوما بأوضاع قيادة محسنة تشمل الطرق غير المعبدة، والجبال، والطين، والثلج، والرمال، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة على الطرق غير المعبدة (من 2 إلى 15 كم/ساعة) ونظام التحكم في نزول التلال (من 2 إلى 35 كم/ساعة) لتعزيز الثبات والسلامة وسهولة التشغيل. كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء المخصص أداءً وموثوقية ثابتين حتى في الظروف القاسية.

وفي الداخل، تدمج مقصورة القيادة الذكية ROX OS، المدعومة بشريحة Qualcomm 8155، التحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل متعدد الشاشات، ونظام تطبيقات عالمي. تعزز ميزات مثل مساعدة السائق L2+، وتحديثات OTA، ومخرج V2L داخلي بقوة 2.2 كيلوواط/خارجي بقوة 3.5 كيلوواط، الراحة اليومية، بينما يحوّل مطبخ الباب الخلفي 2.0 ومظلة حافة السقف ROX ADAMAS إلى مساحة راقية للحياة الخارجية، حيث تنقل "الفخامة الانسيابية" من الطرق الحضرية إلى أكثر المناظر الطبيعية انفتاحا في العالم.