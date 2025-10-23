نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يترأس وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل: دعوة لشراكة استراتيجية وتعزيز الأمن والاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت اليوم بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، والذي ضم:

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وترأس الجانب الأوروبي كل من:

أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

استقبال رسمي وتوقيع اتفاقيات مشتركة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن كلا من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية كانا في استقبال السيد الرئيس عند وصوله إلى مقر المجلس الأوروبي، حيث التُقطت صور تذكارية بهذه المناسبة، أعقبها لقاء ثنائي بين السيد الرئيس والمسؤولين الأوروبيين، بحضور وزير الخارجية المصري، تلاه توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن القمة بدأت بكلمتين ترحيبيتين من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ثم ألقى السيد الرئيس كلمته الافتتاحية، التي أعرب فيها عن بالغ الامتنان لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن القمة تمثل تجسيدًا للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تتطلع إلى تعميق التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة والطاقة والأمن والتعليم والابتكار والهجرة، مؤكدًا أن مصر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي وتمثل عمقًا استراتيجيًا له، وتمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا فاعلًا.

مصر طرف مسؤول في مواجهة التحديات الإقليمية

تناول الرئيس السيسي في كلمته كذلك عددًا من التحديات العابرة للحدود، مثل:

الهجرة غير الشرعية

تدهور الأوضاع الإنسانية

الإرهاب والهجمات السيبرانية

وأكد أن مصر تظل طرفًا مسؤولًا في مواجهة هذه التحديات، وتسعى دومًا إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية في المنطقة.

وأشار إلى استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودورها المستمر في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية.

مناقشات موسعة حول القضايا الإقليمية والدولية

وذكر المتحدث الرسمي أن القمة تضمنت مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الجيوسياسية، من بينها:

تطورات الوضع في غزة

الأزمات في ليبيا والسودان وسوريا والقرن الإفريقي

الملف النووي الإيراني

الحرب في أوكرانيا

الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر

قضايا الهجرة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

واستعرض الجانبان مواقفهما المشتركة تجاه هذه الملفات، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك