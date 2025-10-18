نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل اللي محتاج تعرفه عن التوقيت الشتوي في مصر 2025.. الساعة هتتأخر إمتى وليه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. اعرف ليه الحكومة اختارت يوم الجمعة بالذات

كل اللي محتاج تعرفه عن التوقيت الشتوي في مصر 2025.. الساعة هتتأخر إمتى وليه؟.. تبدأ الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة تطبيق نظام التوقيت الشتوي لعام 2025، بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي استمرت نحو ستة أشهر متواصلة. ويأتي هذا التغيير تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد الكهرباء خلال فصل الشتاء.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الشتوي في مصر سيبدأ رسميًا اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق 24 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.

أي أنه عندما تُشير الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، يجب ضبطها لتصبح الحادية عشرة مساءً.

ويُطبق القرار على جميع أنحاء الجمهورية، في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص، وكذلك في المؤسسات التعليمية، مع استمرار نفس مواعيد العمل اليومية ولكن بالتوقيت الجديد.

سبب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يأتي اعتماد نظامي التوقيت الصيفي والشتوي في مصر ضمن خطة الدولة لمواجهة الزيادة في استهلاك الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف. وتهدف الحكومة من هذا التغيير إلى تحقيق التوازن في استخدام الطاقة وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

كما يُسهم التوقيت الشتوي في الاستفادة المثلى من ضوء النهار الطبيعي، بما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الصناعية في الصباح الباكر والمساء.

الفرق بين التوقيتين الصيفي والشتوي

يعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة عن التوقيت العادي، بينما يتم في التوقيت الشتوي إعادتها إلى وضعها الطبيعي بتأخيرها ساعة واحدة. ويُعتبر هذا التعديل وسيلة فعالة لإدارة الطاقة وتنظيم ساعات العمل والنوم بما يتماشى مع طبيعة ضوء النهار في كل فصل.

تأثير التوقيت الشتوي في مصرعلى المواطنين

لن يطرأ تغيير كبير على مواعيد العمل الرسمية أو المدارس، إذ تتكيف المؤسسات تلقائيًا مع النظام الجديد. غير أن العديد من المواطنين يعتبرون تطبيق التوقيت الشتوي أمرًا مريحًا، خاصة مع برودة الطقس وازدياد الحاجة إلى الراحة في ساعات الصباح.

تجارب دولية مشابهة

تتبع العديد من الدول حول العالم نظام التوقيتين الصيفي والشتوي، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا. وتؤكد هذه الدول أن النظام يُحقق فوائد اقتصادية واضحة في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة اليومية.

سيُطبق التوقيت الشتوي في مصر 2025 بدءًا من ليلة الخميس 24 أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطواتها المستمرة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق كفاءة أكبر في الطاقة.