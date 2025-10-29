العالم اليوم - كاتس لحماس: لا حصانة لأصحاب البدلات أو المختبئين في الأنفاق

انتم الان تتابعون خبر كاتس لحماس: لا حصانة لأصحاب البدلات أو المختبئين في الأنفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 01:21 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أي من قيادة حماس لن يحصلوا على الحصانة. مشددا على أن الحصانة لن تمنح "لا لأولئك الذين يرتدون البدلات ولا لأولئك الذين يختبئون في الأنفاق".

وأضاف كاتس أن "منذ أمس قضي على العشرات من قادة حماس في غارات مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي ردا على الهجوم على جنودنا وانتهاك حماس الصارخ لاتفاق إعادة جثث الرهائن المختطفين" وأن العمليات طالت "عشرات مواقع البنية التحتية للإرهاب".

وتابع أن "كل من يرفع يده على جنود الجيش الإسرائيلي، ستقطع يده"، محذرا من أن من ينتهك الاتفاقات أو يهاجم القوات الإسرائيلية "سيدفع الثمن غاليا".

وأكد كاتس أن تعليمات صدرت للجيش "بالتعامل بقوة مع كل هدف لحماس"، وأضاف أن هذا الإجراء سيستمر في المستقبل.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.