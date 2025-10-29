العالم اليوم - حميدتي: تحرير الفاشر نقطة تحول تسهم في "وحدة السودان"

انتم الان تتابعون خبر حميدتي: تحرير الفاشر نقطة تحول تسهم في "وحدة السودان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:24 مساءً - وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) خطابا عقب سيطرة قواته على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أكد فيه أن المدينة ستؤمن ثم تسلم للشرطة، وأن ما جرى "عمل احترافي يدرس في الجامعات"، معتبرا "تحرير الفاشر نقطة تحول لوحدة السودان".

وأكد قائد الدعم السريع أن "جميع القوات ستخرج من الفاشر بعد تأمين المدينة وتسليمها للشرطة".

وأضاف أن ما جرى في الفاشر "عمل احترافي يدرس في الجامعات"، واصفا تحرير المدينة بأنه "نقطة تحول تسهم في وحدة السودان".

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق حول ما حدث في الفاشر، مقرا بوقوع "تجاوزات"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "حرب الفاشر فرضت علينا، ونحن الآن في مرحلة السلام ولن نفرط في وحدة السودان سلما أو حربا".

وذكر أن قواته ستدعو المنظمات الدولية للمساعدة في نزع الألغام وتقديم المساعدات للمدنيين، مضيفاً "نحن نقاتل جماعات إرهابية مدعومة من دول إرهابية، وتشكل تهديداً للسلم الدولي".

وتابع قائلاً إن "اللحمة الوطنية ستعود وسينهض السودان مجدداً في ظل دولة العدالة والديمقراطية"، معبراً عن أسفه لما وقع في الفاشر.