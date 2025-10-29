الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد فيتامين D من العناصر الضرورية التي يحتاجها جسم الطفل منذ الشهور الأولى للنمو إذ يساهم في بناء العظام والأسنان ويحافظ على قوة المناعة ويعمل على امتصاص الكالسيوم والفوسفور بشكل سليم ومع أن الجسم يمكنه إنتاج هذا الفيتامين من خلال التعرض للشمس إلا أن نقصه أصبح شائعًا بين الأطفال بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس وضعف النظام الغذائي

اكتشفي بذكاء علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وطرق تعويضه بالغذاء الطبيعي

يساعد فيتامين D على الحفاظ على التوازن الصحي في الجسم ويؤدي أدوارًا حيوية تؤثر على نمو الطفل وصحته العامة

يساعد في امتصاص الكالسيوم اللازم لتقوية العظام والأسنان

يدعم عمل جهاز المناعة ويقلل من خطر العدوى المتكررة

يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر العصبي

يحافظ على صحة القلب والدماغ ويعزز النمو الجسدي السليم

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

تبدأ أعراض نقص هذا الفيتامين في الظهور بشكل تدريجي وقد لا تلاحظها الأم في البداية لذلك من المهم الانتباه إلى العلامات التالية

تأخر في نمو الأسنان أو ضعفها وسهولة تكسرها

ضعف في العضلات وصعوبة في المشي أو الجلوس لفترات طويلة

تشوهات في شكل العظام مثل تقوس الساقين أو بروز الصدر

الإصابة المتكررة بنزلات البرد بسبب ضعف المناعة

اضطراب في النوم وظهور علامات القلق والعصبية الزائدة

بطء في النمو العام وفقدان واضح في الشهية

الأسباب المؤدية إلى نقص فيتامين D

توجد عدة عوامل تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين D وتحتاج إلى معالجة مبكرة

قلة التعرض لأشعة الشمس لفترات كافية خلال اليوم

الاعتماد على أطعمة فقيرة بالفيتامين مثل المعلبات والوجبات السريعة

البشرة الداكنة التي تقل قدرتها على إنتاج فيتامين D عند التعرض للشمس

المعاناة من مشكلات في الجهاز الهضمي تقلل امتصاص الفيتامينات

طرق طبيعية لعلاج نقص فيتامين D

يمكن للأم تحسين مستوى فيتامين D لدى طفلها من خلال الاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن دون اللجوء مباشرة إلى الأدوية

تقديم الحليب المدعم بفيتامين D ومنتجات الألبان بشكل يومي

إدخال الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين في الوجبات

تقديم صفار البيض ضمن وجبة الإفطار لتقوية العظام

إضافة الفطر إلى الأطباق لأنه مصدر نباتي طبيعي للفيتامين

تشجيع الطفل على التعرض الآمن لأشعة الشمس لمدة ربع ساعة يوميًا

اختيار الحبوب والعصائر المدعمة بفيتامين D ضمن النظام الغذائي

متى يجب استخدام مكملات فيتامين D

في بعض الحالات لا تكفي المصادر الطبيعية لتعويض النقص وهنا يوصي الطبيب باستخدام المكملات المناسبة حسب عمر الطفل وحالته الصحية

الأطفال الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية فقط

الأطفال الذين يعيشون في أماكن قليلة التعرض للشمس

الحالات التي تعاني من ضعف امتصاص الفيتامين في الجهاز الهضمي

ضرورة استشارة الطبيب قبل إعطاء أي جرعة لتجنب المضاعفات

إن الاهتمام بتغذية الطفل وتعريضه لأشعة الشمس يوميًا يمكن أن يمنع معظم مشكلات نقص فيتامين D ويضمن نموًا صحيًا وقوة في العظام والمناعة مما يجعله أكثر نشاطًا وصحة على المدى الطويل