العالم اليوم - ترامب وشي يلتقيان في بوسان وسط تفاؤل بإبرام اتفاق تجاري

انتم الان تتابعون خبر ترامب وشي يلتقيان في بوسان وسط تفاؤل بإبرام اتفاق تجاري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 06:24 صباحاً - بدأت في كوريا الجنوبية، الخميس، مباحثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط أجواء متفائلة بوقف الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترامب إنه يتوقع "اجتماعا ناجحا" مع "المفاوض القوي" شي جين بينغ أثناء لقائهما في مدينة بوسان الكورية.

ووجه ترامب حديثه إلى الرئيس الصيني قائلا إن علاقتهما "ستكون رائعة لفترة طويلة".

وأضاف ترامب أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

من جانبه، عبر شي عن سعادته بلقاء ترامب مجددا، مؤكدا أن الولايات المتحدة والصين "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين".

كما شدد على أن بكين وواشنطن يجب "أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كقوتين عظميين، وأن تعملا معا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".

ولفت الرئيس الصيني، إلى أن المفاوضين التجاريين لأكبر اقتصادين في العالم توصلوا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق بين البلدين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء، عن شي قوله، إن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "جعل أميركا عظيمة مجددا".