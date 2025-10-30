العالم اليوم - ترامب: اجتماع "رائع" مع شي واتفاقات لخفض التوتر التجاري

انتم الان تتابعون خبر ترامب: اجتماع "رائع" مع شي واتفاقات لخفض التوتر التجاري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ، معلناً أنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47 بالمئة من 57 بالمئة.

وحول مادة الفنتانيل قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد"، معلنا أنه سيخفض الرسوم الجمركية على مادة الفنتانيل من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة بشكل فوري.

وأوضح ترامب أن الجانبين توصلا إلى عدد من الاتفاقات لتخفيف التوترات التجارية، مشيراً إلى أن الرئيس شي وافق على استئناف مشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.

وقال ترامب: "لقد اتخذنا مجموعة من القرارات المتميزة، برأيي، الكثير من القرارات المهمة تم اتخاذها."

كما أشار ترامب إلى أنه ناقش مع الجانب الصيني مسألة وصول شركة "إنفيديا" الأميركية إلى السوق الصينية، لكنه أكد أنه لن يمنح الصين حق الوصول إلى أحدث شرائح الشركة من سلسلة "بلاكويل" المتقدمة.

وبحسب الاتفاق، ستوقف الصين نظام تراخيص المعادن النادرة لمدة عام على الأقل.

وقال ترامب: "لا يوجد أي عائق أمام تجارة المعادن النادرة، ونأمل أن تختفي هذه المسألة من قاموسنا لفترة من الوقت."

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتوقع تمديد القيود الحالية مستقبلاً، كما أعلن عزمه زيارة الصين في أبريل المقبل، على أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

واتفق الزعيمان كذلك على التعاون في ملف أوكرانيا، وعلى إلغاء الرسوم والقيود المفروضة على الشحن البحري، فيما لم تُطرح قضية تايوان خلال الاجتماع الذي استمر نحو 90 دقيقة