المدارس للطلاب: المتحف المصرى رسالة مصر إلى العالم ومن هنا بدأت الحضارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 09:36 صباحاً -

أذاعت المدارس بطابور الصباح صباح اليوم كلمة مهمة عن المتحف المصرى الكبير، جاء نصها: حديثنا اليوم عن أحد أعظم المشروعات الحضارية في القرن الحادي والعشرين عن صرحٍ ينتظره العالم بشغفٍ وإعجاب إنه المتحف المصري الكبير، ويقع المتحف المصري الكبير على بُعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، وكأنه امتداد طبيعي لتاريخٍ عريق بدأ منذ آلاف السنين، فهو ليس مجرد متحف، بل أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، تلك التي ما زالت تبهر كل من يحاول أن يفهم سرّها وجمالها.

وتابعت المدارس : يضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي فصولًا من تاريخنا الممتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني، من بينها 50 ألف قطعة أثرية ستعرض لأول مرة ومن أبرز ما يميزه، أنه سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك قبل أكثر من مئة عام.

كما يحتوي المتحف على قاعات عرض ضخمة، ومراكز للترميم، ومناطق تعليمية وثقافية، وحدائق ومساحات عامة تجعل منه مدينة متكاملة للفن والتاريخ والمعرفة والحدث الذي يملأ قلوبنا فخرًا هو أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه رسميًا يوم السبت المقبل، في احتفالٍ عالميٍّ ضخم تتجه إليه الأنظار من كل أنحاء العالم، لتؤكد على تصدر مصر المشهد الثقافي والحضاري.

وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير هو رسالة من أجيال الحاضر إلى أجداد الماضي، تقول لهم: “لن ننسى ما صنعتموه، وسنحافظ على تراثكم بكل حبٍّ واعتزاز" وهو أيضًا رسالة من مصر إلى العالم أجمع تقول فيها: “هنا بدأت الحضارة… وهنا ستبقى إلى الأبد.”

أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات..

المتحف المصري الكبير لا يضم فقط آثارًا خالدة، بل يعكس ملامح هويتنا المصرية الأصيلة، ويُعلمنا أن التقدم لا يتحقق إلا إذا احترمنا تاريخنا العظيم، فلنرفع رؤوسنا عاليًا، فاليوم نتحدث عن ماضٍ صنع المجد، وغدٍ يصنع الأمل.

ومع افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، نُثبت للعالم أن مصر لا تزال وستظل دائمًا منارة الحضارة وموطن العظمة والخلود.

وفي كل يوم جديد، تزداد مصر إشراقًا بمشروعاتها القومية وحفاظها على تاريخها العريق.

فلنفتخر جميعًا ببلادنا، ولنجعل من هذا الحدث العالمي مصدرَ إلهامٍ يدفعنا لمواصلة بناء مستقبلٍ يليق بعظمة ماضينا، ولتغرسوا في أعماقكم الإيمان بتاريخ وطنكم العريق ومجده الخالد.

تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر