العالم اليوم - الجيش اللبناني يدخل "بليدا" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر الجيش اللبناني يدخل "بليدا" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 06:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن القوات الإسرائيلية كانت قد توغلت داخل الأراضي اللبنانية لمسافة كيلومتر واحد، واقتحمت قرية بليدا وتمركزت في مبنى بلديتها لمدة ساعتين، وسط سماع دوي إطلاق نار.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب بعد ذلك من بليدا، ثم دخلت القوات اللبنانية إلى محيط مبنى بلدية القرية الذي كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.

واستدعى الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية للانضمام إلى القوة التابعة له، والتي انتقلت إلى محيط منطقة الاقتحام الإسرائيلي.