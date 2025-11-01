نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيو: حماس تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حركة "حماس" الفلسطينية تعيق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويجب أن تتوقف عن السلب وتتخلى عن الأسلحة.

وكتب روبيو على الشبكة الاجتماعية "إكس": "تواصل حماس حرمان سكان غزة من المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. هذا النهب يقوض الجهود الدولية لدعم خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لتوصيل المساعدات الحرجة للمدنيين الأبرياء".

وأرفق وزير الخارجية الأمريكي مقطع فيديو للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، معلقا بأن أفرادا من حماس يُشتبه في تورطهم في سرقة الطعام من شاحنة مساعدات.

ووصف الوزير الحركة بأنها عائق، وشدد روبيو: "يجب عليهم ترك أسلحتهم والتوقف عن السلب حتى نضمن لغزة مستقبلًا مشرقًا".

وفي وقت سابق يوم السبت، ذكرت سلطات قطاع غزة أن إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" سمحت بدخول ربع حجم الشاحنات المتفق عليه في الاتفاقية فقط إلى القطاع.

كما أكدت الإدارة المحلية أنه في المتوسط، يُسمح بدخول 145 شاحنة يوميًا إلى القطاع بدلًا من 600 شاحنة مساعدات.