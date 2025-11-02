نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على المضيّ في تنفيذ ما تم التوقيع عليه خلال المفاوضات الأخيرة.

وخلال لقاء جمع خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول، شدد الحية على أن الحركة ملتزمة بالعمل على استكمال باقي الخطوات المقررة ضمن الاتفاق.

التزامات تتعلق بالملفات الإنسانية والسياسية

وأوضحت الحركة في بيانها أن الالتزام يشمل البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين وتسليمها، إلى جانب استكمال الخطوات الوطنية التي دعت إليها، ومن أبرزها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يتبع ذلك من استحقاقات سياسية وأمنية، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة.

نفي اتهامات أمريكية بشأن المساعدات

وفي سياق آخر، نفت السلطات في قطاع غزة ما وصفته بـ "مزاعم القيادة المركزية الأمريكية" التي تحدثت عن نهب مساعدات إنسانية جنوب القطاع من قبل عناصر من حركة حماس، معتبرة ذلك حملة تضليل إعلامي تهدف لتشويه الحقائق.