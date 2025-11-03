العالم اليوم - عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن

انتم الان تتابعون خبر عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 10:24 صباحاً - دخل عناصر من حركة حماس، الإثنين، مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.

وأكد مصدر مطلع لـ"دوت الخليج"، أن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك.

والأحد تسلمت إسرائيل جثث 3 رهائن من المحتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في 10 أكتوبر الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تلقت، عبر الصليب الأحمر، نعوش 3 رهائن متوفين تم تسليمها للجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك داخل قطاع غزة".

وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تسلم الحركة جثث 28 رهينة، أعادت منها حتى الآن 20 جثة كانت محتجزة لديها، مؤكدة أن من الصعب تحديد مكان الرفات واستخراجه وسط الدمار الهائل في قطاع غزة.

وأثار التأخير في تسليم جثث الرهائن استياء الحكومة الإسرائيلية.

والأحد، طالب منتدى عائلات الرهائن في منشور على منصة "إكس"، نتنياهو بـ"التحرك بحزم"، لضمان التنفيذ الفوري لالتزامات حماس بموجب الاتفاق، وإعادة جميع الرهائن المتوفين إلى إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان، أن عملية التسليم التي جرت الأحد "تأتي في سياق التزام حركة حماس الثابت بإكمال مسار التبادل، وبذل كل الجهد لتسليم كل الجثامين بأسرع وقت".