العالم اليوم - هيئة البث: نتنياهو يمنع خروج مسلحي حماس من "الخط الأصفر"

انتم الان تتابعون خبر هيئة البث: نتنياهو يمنع خروج مسلحي حماس من "الخط الأصفر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - قالت هئية البث الإسرائيلية، يوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يسمح بمغادرة مسلحي حركة حماس المتواجدين داخل مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، المعروفة بمناطق "الخط الأصفر".

وأوضحت الهيئة نقلا عن مصدر في رئاسة الوزراء أن "نتنياهو يمنع نحو 200 مقاتل من مغادرة الخط الأصفر".

وأضاف المصدر أن "نتنياهو متمسك بموقفه القاضي بنزع سلاح حماس وتفكيك القطاع، مع إحباط أي تهديدات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية".

وعلى طول الخط، الذي يقسم غزة تقريبا إلى نصفين وفق خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، يقوم الجيش بتسيير نقاط مراقبة قائمة وإقامة أخرى جديدة، محاطا بأسلاك شائكة وسواتر رملية.

وسمحت إسرائيل، في وقت سابق، لعناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقين، تحت مراقبة جوية لصيقة.

استهداف مسلحين

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف أشخاص اجتازوا الخط الأصفر واقتربت من القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد عدد من المخربين الذين اجتازوا الخط الأصفر واقتربوا من القوات الإسرائيلية العاملة جنوب قطاع غزة، بشكل شكل تهديدا مباشرا لها".

وتابع: "وفور رصدهم، قام الجيش الإسرائيلي جوا وبرا، بالقضاء عليهم لإزالة التهديد الذي شكلوه على القوات".

وأوضح أن "القوات الإسرائيلية التابعة للقيادة الجنوبية تنتشر في المنطقة وفقا لإطار اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر".

"خط دفاع"

وتشير التقديرات إلى أن مئات من عناصر حماس لا يزالون مختبئين في أنفاق داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مع قدرة على التواصل مع قيادتهم.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد طالب خلال مفاوضات وقف إطلاق النار أن يكون له ميزة الأرض المرتفعة على طول "الخط الأصفر"، حتى يتمكن من حماية الخط الفاصل بأمان من مسافة بعيدة، بحسب المسؤول.

وأضاف أنه يعتقد أن الخط بأكمله قابل للدفاع، رغم أنه في بعض الأجزاء في وسط غزة يقترب من حدود إسرائيل.