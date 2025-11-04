العالم اليوم - حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:09 مساءً - أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، العثور على جثة جندي إسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى ترتيبات جارية لتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.

وقال الجناح العسكري لحماس في بيان: "عثرنا اليوم (الثلاثاء) على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر، وجارٍ ترتيب إجراءات تسليمها".

وكانت إسرائيل سمحت لبعض عناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر، الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت حماس أن "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من الحركة لفرق الصليب الأحمر، ساهم بشكل كبير في تسريع عمليات انتشال الجثامين، وأسفر عن العثور على العديد منها".

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "الاستعدادات تجري في إسرائيل لاستلام رفات أحد المحتجزين من حماس خلال الساعات المقبلة".

ومؤخرا سلمت حماس إسرائيل جثث 3 رهائن، أعلنت السلطات الإسرائيلية هوياتهم.

ومن أصل 28 جثة كانت الحركة تحتجزها في قطاع غزة، تتبقى 8 جثث يفترض تسليمها لإسرائيل في صفقة تبادل، وفق المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.