العالم اليوم - ذهب السودان.. أين ذهبت هذه الثروة عبر السنوات؟

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 04:22 مساءً - الجيش السوداني سيواصل قتال قوات الدعم السريع، وفق ما أعلنت حكومة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدما ناقشت مقترحا أميركيا بشأن وقف إطلاق النار سعيا لإنهاء الحرب.

فيما تتجه الأنظار إلى مسألة الذهب الذي تحول إلى اقتصاد مواز للحرب في السودان، فكيف تتوزع هذه الثروة بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة قوات الدعم السريع؟ أين ذهبت هذه الثروة عبر السنوات؟ وكم نسبة الدخل السوداني من الذهب؟

منذ 2011، عامِ انفصال الجنوب، خسر السودان نحو 75 بالمئة من موارده النفطية التي كانت تمثل عماد اقتصاده.

ومنذ ذلك الوقت، تحوّل الذهب إلى المورد المالي الأساسي، بل شبه الوحيد، للدولة. ومع هذا التحوّل، بدأ الصراع على السيطرة عليه.

المنطقة الشمالية هي الأكثر إنتاجا للذهب في البلاد وتقع تحت سيطرة الجيش السوداني.

‎تتوزّع مناجم الذهب اليوم على 3 مناطق رئيسية:

المنطقة الشمالية: وهي الأكثر إنتاجاً في البلاد، وتقع تحت سيطرة الجيش السوداني.

المنطقة الشرقية تضم منجم أرياب وهو أول وأكبر منجم صناعي في السودان ويقع تحت سيطرة الجيش.

‎ المنطقة الغربية، وتحديداً جبل عامر في شمال دارفور، إحدى أغنى مناطق الذهب في إفريقيا، وتخضع حالياً لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تنشط أيضاً شركة الجُنيد المرتبطة بقيادتها.

يمثّل الذهب اليوم نحو 49 بالمئة من صادرات السودان في الحد الأدنى.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة الموارد المعدنية السودانية أن إنتاج الذهب في المناطق الخاضعة للجيش بلغ 74 طناً في عام 2014، مقارنةً بـ 41.8 طن في عام 2022.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عمرو عبده لـ"دوت الخليج":