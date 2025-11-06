العالم اليوم - بن غفير يعلق على قرار "الحدود مع مصر"

انتم الان تتابعون خبر بن غفير يعلق على قرار "الحدود مع مصر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس على قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة.

وقال بن غفير: "أهنئ وزير الجيش يسرائيل كاتس، على القرار المهم بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكريةً مغلقة — انطلاقا من قناعة بأن عمليات التهريب التي تجري هناك تستخدم لأغراض إرهابية".

وأضاف: "الوزير كاتس يجسد رؤية أمنية حازمة، خروجا عن المفاهيم التقليدية ونظرة واقعية وصحية إلى الواقع. أحسنت".

وأمر كاتس الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة المُتاخمة للحدود الإسرائيلية المصرية منطقةً عسكريةً مُقيّدة، وبتعديل قواعد الاشتباك بناءً على ذلك، قائلاً: "كل من يدخل هذه المنطقة المُحظورة سيُهاجم".

وأبلغ كاتس كبار مسؤولي الأمن أنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، على اعتبار تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المُسيّرة تهديدا إرهابيا.

وقال: "كما عززنا الردع مع حزب الله في لبنان فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والهجمات على التجمعات السكانية، علينا هنا أيضًا أن نعزز الردع ونوضح للمتورطين في التهريب أن قواعد اللعبة تتغير. سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا".