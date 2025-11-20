نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تستنكر زيارة نتنياهو للأراضي السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكرت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية واعتبرتها "مقلقة".

وقال الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تعد مقلقة على أقل تقدير".

ودعا ستيفان دوجاريك "إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام، يوم الأربعاء، بزيارة للمنطقة العازلة في سوريا رفقة عدد من وزراء حكومته ومسؤولين إسرائيليين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هذه الزيارة تأتي في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا.

وأدانت وزارة الخارجية السورية، الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة في الجنوب السوري، مؤكدة أنها "تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".