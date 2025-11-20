نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: المجزرة المروعة في غزة وخان يونس تصعيد خطير يسعى من خلالها نتنياهو لاستئناف الإبادة ضد شعبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت حركة حماس، مساء الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 فلسطينيًا.

وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس اليوم، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيدا من أبناء شعبنا الفلسطيني من ضمنهم أطفال ونساء".

وأضافت في بيانها: "نعتبر المجزرة المروعة تصعيدا خطيرا يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا".

ورفضت الحركة الادعاءات الإسرائيلية حول تعرض قواته لإطلاق نار، مشيرة إلى أنها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير الجرائم والانتهاكات التي لم تتوقف، حيث ارتقى أكثر من 300 شخص منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تواصلت سياسة هدم ونسف البيوت، وإغلاق معبر رفح البري، في تحد إسرائيلي صارخ للضامن الأمريكي والإقليمي.

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني.

كما طالبت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بصفتهم جهات ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، الوفاء بتعهداتهم وإلزام تل أبيب بوضع حد فوري لخروقاته التي تهدّد مسار وقف إطلاق النار.

وسقط عشرات المواطنين الفلسطينين قتلى وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت إحدى الغارات مبنى الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرق مدينة غزة.

كما استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين عند مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات.

وفي منطقة الشجاعية أيضا، استهدفت قذيفة دبابة منزل عائلة بلبل على شارع مشتهى، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

أما في محافظة خان يونس، فقد أسفر القصف الإسرائيلي على "نادي الوكالة" بثلاثة صواريخ من الطائرات المسيرة عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر.