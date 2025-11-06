العالم اليوم - كازاخستان تعلق على أنباء انضمامها إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

انتم الان تتابعون خبر كازاخستان تعلق على أنباء انضمامها إلى الاتفاقيات الإبراهيمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 11:20 مساءً - رأت كازاخستان الخميس أنه من "الطبيعي والمنطقي" أن تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية.

وقالت الحكومة في بيان إن "انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".

وتربط الدولة الواقعة في آسيا الوسطى علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، على عكس الدول الأخرى الموقعة على اتفاقيات تطبيع.

وأكد مسؤول أميركي في وقت سابق معلومات أوردها موقع "أكسيوس" الإخباري أفادت بأن كازاخستان تسعى إلى تعميق علاقاتها مع إسرائيل.

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير فإنه "على الرغم من أن كازاخستان وإسرائيل تربطهما علاقات دبلوماسية كاملة منذ أكثر من 30 عاما، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تنشيط الاتفاقيات الإبراهيمية كإطار بقيادة الولايات المتحدة للتعاون بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي".

وأضاف المسؤول أن "هذا سيظهر أن الاتفاقيات الإبراهيمية ناد يرغب الكثير من البلدان في الانضمام إليه، وستكون خطوة نحو طي صفحة حرب غزة والمضي قدما نحو المزيد من السلام والتعاون في المنطقة".

هذا وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـ"دوت الخليج" نية الرئيس دونالد ترامب إعلان انضمام كازاخسان للاتفاقيات الإبراهيمية، مضيفا أن "الهدف هو إعادة الزخم لهذه الاتفاقيات وتشجيع دول جديدة على الانضمام".

وتشارك كازاخستان مساء الخميس إلى جانب دول أخرى في آسيا الوسطى، في قمة مع الرئيس ترامب الذي يعتبر عملية الاتفاقات الإبراهيمية أولوية دبلوماسية.

وقال ترامب الأربعاء "لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

ويمارس ترامب أيضا ضغوطا على سوريا التي سيلتقي رئيسها أحمد الشرع الإثنين، للانضمام إلى هذه المبادرة الدبلوماسية.