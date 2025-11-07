العالم اليوم - الصادرات الألمانية ترتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر الصادرات الألمانية ترتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن الصادرات الألمانية ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر إذ زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد تراجع لخمسة أشهر متتالية على أساس شهري.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، زادت صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا 1.4 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 0.5 بالمئة.

وارتفعت الواردات 3.1 بالمئة بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم والعوامل الموسمية.

وأظهر الميزان التجاري فائضا بلغ 15.3 مليار يورو (17.84 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بفائض 18 مليار يورو في الشهر نفسه من عام 2024.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 11.9 بالمئة على أساس شهري، بعد انخفاضها لخمسة أشهر متتالية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات من أوروبا.

وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.5 بالمئة على أساس شهري، بينما ظلت الصادرات إلى دول خارج التكتل دون تغيير.

وجاءت معظم الواردات من الصين، بزيادة 6.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.