الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الزعتر من الأعشاب التي لا يعرفها الكثير من فوائدها الصحيه والجماليه حيث انها تحتوي على فوائد مذهله، ويعد الزعتر من النباتات الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين E وB، بالإضافة إلى المعادن الحيوية مثل النحاس والزنك والحديد هذه المكونات تجعل الزعتر من الأعشاب المثالية التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجسم والبشرة على حد سواء ومن خلال إدراجه في روتيننا اليومي، يمكننا الاستفادة من خصائصه العديدة التي تحارب الشيخوخة وتمنحنا بشرة شابة ومتجددة.

«الفرصة لسه قدامك» .. لو عايز تحافظ علي صحتك لحد سن الـ 70 استخدم هذه العشبة المهملة وانسي انك هتروح لدكتور

الزعتر وتأثيره على البشرة

تعد الفوائد الجمالية للزعتر مذهلة، خاصة عند الحديث عن تأثيره في الحفاظ على بشرة شابة ومتجددة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد الزعتر في محاربة الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة البشرة كما أن الزعتر يحتوي على مركبات طبيعية تحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يعزز مرونة البشرة ويمنحها مظهرا مشدودا وشابا هذا التأثير المذهل يجعله من المكونات المثالية في محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر لذا، إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية لحماية بشرتك من التأثيرات السلبية للوقت، فإن الزعتر يعد خيارا ممتازا.

وصفة طبيعية لبشرة خالية من التجاعيد

لإعادة الحيوية لبشرتك والتخلص من علامات التعب والتجاعيد، يمكن تحضير خلطة طبيعية بسيطة وفعالة باستخدام الزعتر وبذور الشمر لتحضير هذه الخلطة، كل ما تحتاجه هو ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف، ملعقتين كبيرتين من بذور الشمر المطحونة، نصف كوب من الماء المغلي، وعصير نصف ليمونة بعد مزج هذه المكونات، اترك الخليط ينقع لمدة 15 دقيقة ثم قم بتصفية السائل يمكن استخدامه لتدليك البشرة بلطف لمدة 10 إلى 15 دقيقة مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج هذه الوصفة تساعد في تجديد البشرة وتعزيز مرونتها، مما يساهم في تقليل ظهور التجاعيد.