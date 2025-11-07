نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي".. وتصفه بمحاولة لتبييض جرائم الاحتلال في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي".. وتصفه بمحاولة لتبييض جرائم الاحتلال في غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانًا أدانت فيه إعلان كازاخستان انضمامها إلى ما يُعرف بـ "الاتفاق الإبراهيمي"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل خروجًا عن الموقف التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وتأتي في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن انضمام كازاخستان إلى هذا الاتفاق لا يخدم سوى الاحتلال، ويُعد محاولة واضحة لتبييض جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على غزة، وما خلفه من مجازر ودمار ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت حماس في بيانها:

"إن أي خطوة نحو التطبيع مع الاحتلال في هذه المرحلة هي خيانة لدماء الشهداء وآلام الجرحى، وتتناقض مع الموقف الأخلاقي والإنساني الذي يتطلب دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال."

ودعت الحركة القيادة الكازاخستانية إلى التراجع عن هذا القرار، والاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني والعدالة الدولية، بدلًا من دعم كيانٍ يمارس القتل والتهجير ضد المدنيين الأبرياء.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بموقف واضح من التطبيع مع الاحتلال الذي ما زال يرتكب جرائم حرب موثقة في غزة، مؤكدة أن الطريق إلى السلام لا يكون عبر التطبيع، بل عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.