العالم اليوم - مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

انتم الان تتابعون خبر مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 10:23 مساءً - قدم كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، يوم الأربعاء، للرئيس دونالد ترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، تشمل ضربات برية، وفقا لمصادر متعددة مطلعة على الاجتماعات في البيت الأبيض.

وأحاط وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، ومسؤولون كبار آخرون الرئيس علما بخيارات عسكرية للأيام المقبلة، حسبما أفادت المصادر.

لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، كما أكد مصدران لسي بي إس نيوز. لم يصدر متحدثو البيت الأبيض تعليقا على الفور، فيما رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق.

ساهم مجتمع الاستخبارات الأميركي في تقديم معلومات للعمليات المحتملة، حسب المصادر. ولم تحضر مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد مناقشات البيت الأبيض بسبب عودتها من رحلة خارجية، بينما كان وزير الخارجية ماركو روبيو في كندا لحضور قمة وزراء خارجية مجموعة السبع.

في وقت سابق هذا الأسبوع، دخلت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية، التي تعد الوحدة القتالية الرئيسية للعمليات في الكاريبي وأميركا الجنوبية.

تنضم الحاملة فورد إلى أسطول من المدمرات والطائرات الحربية وأصول العمليات الخاصة الموجودة بالفعل في المنطقة.

خلال الشهرين الماضيين، نفذ الجيش الأميركي ضربات ضد ما لا يقل عن 21 سفينة يزعم أنها تنقل مخدرات من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة (20 ضربة حتى الآن، مع عملية في أواخر أكتوبر استهدفت قاربين). قتل ما لا يقل عن 80 مهربا مزعوما في الضربات، نجا اثنان منهما وتم إعادتهما إلى بلديهما الإكوادور وكولومبيا. أُفرج عن الرجل في الإكوادور لعدم وجود أدلة على ارتكابه جريمة.

في قمة دفاعية يوم الأربعاء في فورت واين بولاية إنديانا، أشار هيغسيث إلى الهجوم الذي تشنه إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات.

وقال هيغسيث: "نصيحتي للمنظمات الإرهابية الأجنبية هي: لا تركبوا قارباً. إذا كنتم تهربون المخدرات لتسميم الشعب الأميركي ونعرف أنكم من منظمة إرهابية مصنفة، أو إرهابي أجنبي أو مهرب – سنعثر عليكم وسنقتلكم".