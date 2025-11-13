حنين الشاطر: شعرت بالفخر أثناء الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت المطربة حنين الشاطر كضيفة ببرنامج ورقة بيضا مع الاعلامية يمني بدراوي، بظهورها الأول بعد حفل افتتاح المتحف المصري بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته في حفل عالمي.

وقالت حنين الشاطر خلال تصريحات تلفزيونية، "سعيدة جدا بمشاركتي أمام احتفال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فكان ذفك شرف كبير لي، بالمشاركة في هذا الحدث، واستعنت بالاستايلست مي جلال فكنت أريد أن تكون ملابس مناسبة للحدث ".

وأضافت، بعد مسابقة إكس فاكتور شاركت في مهرجان الموسيقي العربية، وكان ذلك فخر كبير بالنسبة لي، بمشاركة في مهرجان يضم عدد كبير من النجوم.

وعن ألبومها الأخير "بياع كلام" قالت، حقق نجاح كبير وسعيدة بإنجازه، وسوف يكون هناك جزء ثاني من الالبوم يحتوي علي أغاني درامية.