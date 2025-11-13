نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء الرعد والبرق وقت المطر.. كلمات تفتح أبواب الرحمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه بعض المحافظات المصرية من هطول غزير للأمطار بالتزامن مع انتهاء الموجة السيئة من الطقس المقرر غدًا، حيث يبحث البعض عن دعاء الرعد والبرق القوي وغيرها من الأدعية المستجابة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تُعدّ لحظات نزول المطر وسماع الرعد ولمعان البرق من الأوقات العظيمة التي يُستحب فيها الدعاء والذكر، فهي من آيات الله التي تذكّر الإنسان بقدرته وعظمته، وتفتح أبواب الرحمة للمؤمنين.

دعاء الرعد

كان النبي ﷺ إذا سمع صوت الرعد يقول:«سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»

(رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني)

دعاء البرق

عند رؤية البرق يُستحب أن يقول المسلم: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافِنا قبل ذلك»

دعاء نزول المطر

وعند نزول المطر كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم صَيِّبًا نافعًا»

وإذا اشتد المطر قال:

«اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر»

فضل الدعاء وقت المطر

الدعاء عند المطر مستجاب بإذن الله، فهو وقت تنزل فيه الرحمة.

تذكير بقدرة الله تعالى على تغيير الأحوال.

يُطهّر القلوب ويقوّي صلة العبد بربه.