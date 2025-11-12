الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر آلام الأسنان من أقوى الآلام التي يمكن أن نتعرض لها، خاصةً أنها تكون متكررة وتستغرق وقتًا طويلًا لعلاجها، كما أن الاعتماد المستمر على المسكنات قد يضر بالجسم، ويفقد المسكنات نفسها قدرتها على السيطرة على الألم مع الوقت، وتتسبب آلام الأسنان في التوقف عن تناول المأكولات والمشروبات سواء الساخنة أو الباردة، بالإضافة إلى أن الأمر يمكن أن يتطور وينتقل الألم إلى الرأس والإصابة بصداع شديد، لكن قد يجهل الكثير منا أن هناك بعض العلاجات المنزلية تساعد على التخفيف من ألم الأسنان بشكل مؤقت، وذلك حتى يختفي من تلقاء نفسه أو لحين ذهاب الشخص إلى طبيب الأسنان لتحديد سبب المشكلة وعلاجها، وفي السطور التالية سنعرض لكم وصفة سحرية للتخلص من آلام الأسنان في دقيقتين.

وصفة سحرية للتخلص من آلام الأسنان في دقيقتين

ووفقًا لما ذكره موقع «هيلث ريسيبس»، توجد وصفة طبيعية للتخلص من ألم الأسنان في دقيقتين، حيث إنها مكونة من عنصرين: هما بودرة القرنفل وزيت جوز الهند الخام، فكل ما عليك فعله لتحضير الوصفة هو خلط نصف ملعقة من كل مكون جيدًا، إلى أن يصبح مثل العجين أو اللبان، ثم ضعها على مكان الألم.

والجدير بالذكر أن القرنفل يُعتبر من المواد المضادة للالتهابات ومضادًا للجراثيم، إلى جانب أن هذا الخليط يحتوي على مضادات أكسدة، لذا يخفف ألم الأسنان، علاوةً على أنه يساعد على مكافحة العدوى البكتيرية التي قد تُصيب الأسنان بالتسوس، ويُستخدم القرنفل والزيت المستخرج منه في علاج ألم الأسنان منذ زمن بعيد، حيث إن لهما قدرة على تخدير موضع الألم والتقليل من حدة الالتهاب بشكل سريع جدًا.