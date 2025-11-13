فوز السوداني بانتخابات العراق

فوز السوداني بانتخابات العراقأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فوز محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي و9 من أعضاء حكومته، في الانتخابات النيابية التي شهدتها العراق أول أمس.

وأظهرت النتائج الأولية للفرز فوز السوداني زعيم "ائتلاف الإعمار والتنمية" والمرشح عن بغداد، وحصوله على مجموع 92 ألفا و477 صوتاً، كما فاز معه من ائتلافه وفي بغداد أيضاً كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي حصل على 14 ألفا و291 صوتاً، ووزيرة الاتصالات هيام عبود الياسري وحصلت على 10 آلاف و240 صوتاً.

ومن الوزراء الحاليين فاز كل من وزير الكهرباء زياد علي وهو مرشح عن "ائتلاف دولة القانون" عن محافظة البصرة حيث حصل على 17 ألفا و776 صوتاً، ووزير الزراعة عباس جبر العلياوي عن الائتلاف ذاته في النجف وحصل على 6 آلاف و171 صوتاً.

كما فاز وزير التخطيط محمد علي تميم وهو مرشح "حزب تقدم" في كركوك وحصل على 37 ألفا و160 صوتاً، ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي الذي يترأس "حزب الحسم" والمرشح في نينوى إذ حصل على 19 ألفا و920 صوتاً.

وأظهرت النتائج فوز وزير التعليم العالي والمرشح عن "حركة صادقون" في بغداد نعيم العبودي حيث حصل على 8 آلاف و803 أصوات، ووزير التربية المرشح عن "تحالف التفوق" في صلاح الدين إبراهيم نامس، وحصل بدوره على 9 آلاف و83 صوتاً، إلى جانب وزير النقل المرشح عن "منظمة بدر" في ذي قار رزاق محيبس، وحصل على 9 آلاف و362 صوتاً.

بالمقابل، خسر 4 وزراء مقاعدهم في البرلمان وهم وزير الشباب والرياضة ووزير النفط ووزير السياحة والثقافة والآثار ووزيرة الهجرة والمهجرين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد اعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تجاوزت 55 بالمئة، وذكرت أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10 ملايين و898 ألفا و327 ناخبا من أصل 20 مليونا و63 ألفا و773 ناخبا.