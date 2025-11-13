نيجيريا تبلغ نهائي الملحق الإفريقي
بلغت نيجيريا نهائي الملحق الإفريقي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حسمت مواجهة نصف النهائي مع الغابون 4-1 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 الخميس على ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط.
واستغل المهاجم أكور آدامز تمريرة خلفية من مدافع الغابون آرون أبيندانجوي ليضع الكرة بسهولة في الشباك محرزا هدف نيجيريا الأول في الدقيقة 78.
لكن ماريو ليمينا انتزع هدف التعادل للغابون في الدقيقة 89 ليدفع المباراة إلى وقت إضافي لمدة 30 دقيقة. ومنح هدف من شيديرا إيجوكي إضافة لهدفين من فيكتور أوسيمن الفوز لنيجيريا والتأهل إلى نهائي الملحق في العاصمة المغربية يوم الأحد المقبل.
وضربت نيجيريا موعداً مع الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية التي ستحدد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.
