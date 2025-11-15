الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية في ظل تصعيد متواصل بحق الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشخاص من محافظة نابلس عقب اقتحام مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد وبلدة بيت فوريك، بالإضافة إلى مواطنين اثنين من بلدة بيت ريما وقرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله وستة آخرين من مدينة قلقيلية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة، تصعيدا إسرائيليا شاملا منذ عامين، أسفر عن استشهاد ما لا يقل 1069 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل وسط تضييق وقيود على تنقلات وعمل المواطنين.