العالم اليوم - حسام حسن يكشف أسباب خسارة مصر أمام أوزبكستان

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 03:23 صباحاً - أرجع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الهزيمة أمام أوزبكستان إلى غياب بعض العناصر الأساسية، بالإضافة إلى عدم التركيز على التعلم من الأخطاء خلال المباريات الودية.

وخسر منتخب مصر صفر-2 من أوزبكستان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الإمارات الودية الدولية، لتكون الهزيمة الثانية للمنتخب تحت قيادة حسام حسن، بعد الهزيمة 1 - 4 من كرواتيا وديا أيضا.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "ألعب للفوز دائما، والهدف من المباريات الودية هو معرفة الأخطاء وعلاجها"، مشددا على أنه "في الشوط الثاني ظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي، لكن الحظ لم يحالفهم في إنهاء الهجمات وتغيير النتيجة".

وتابع وفقا لما نقله الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر منصة "إكس": "نعاني من غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي، وفي الشوط الثاني ظهرنا بمستوانا الحقيقي".

وأضاف حسن: "دفعنا بأكثر من لاعب جديد في المباراة، وبداية مروان عثمان مبشرة، وسيكون له دور في المستقبل، وسعيد بعودة أحمد فتوح وطاهر محمد طاهر".

وسيلاقي منتخب مصر نظيره منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركز الثالث خلال الدورة الودية، بينما يلعب منتخبا أوزبكستان وإيران على المركز الأول.