الرياض - كتبت رنا صلاح - علقت الفنانة المصرية حورية فرغلي على الأخبار المتداولة حول دخولها في علاقة عاطفية مع أحد رجال الأعمال، مؤكدة أنها تستعد بالفعل للزواج قريبا.

حورية فرغلي تؤكد استعدادها للزواج قريباً

وقالت حورية فرغلي، في بيان نشرته الجمعة: "ردا على ما تم نشره.. شكرا جزيلا لحبكم، وأحب أقولكم إن أول ما أقرر الميعاد أنا وهو، كلكم هتعرفوا والدعوه عامة إن شاء الله قريبا".



والفنانة المصرية الإماراتية حورية فرغلي، واحدة من أشهر عازبات الوسط الفني المصري، وسبقها إلى عش الزوجية خلال الفترة الأخيرة، الفنانتان منة شلبي ومي عز الدين، واللتان كانتا توصفان بأنهما أشهر عازبتين في الوسط الفني.



حورية فرغلي من مواليد عام 1977 في دولة الإمارات، حيث عاشت هناك لفترة برفقة أسرتها قبل الانتقال إلى العيش في مصر، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.



وواجهت واقعة مأساوية عندما فقدت خطيبها قبل أيام قليلة من حفل زفافها عام 2002، وكانت ذلك قبل دخولها مجال التمثيل.



ومرت حورية فرغلي بالعديد من الصعاب، كان من بينها حرمانها من الحمل، حيث أعطاها الطبيب مهلة أخيرة تستطيع الحمل بها، ولكنها لم تكن متزوجة ولم تستطع أن تجد شريك حياتها في تلك الفترة، حتى ضاعت الفرصة.



كما أن لها تجربة إنسانية أخرى مريرة وهي استئصالها الرحم نتيجة أورام بسبب عيب خلقي وراثي، مشيرة إلى أنها في وقت سابق أجرت عمليات أخرى لإزالة أورام ونصحها الطبيب المعالج بضرورة وسرعة الزواج والإنجاب في سن ما بين 30 و40 عاما، وفي أعقاب ذلك يتم إزالة الرحم، لكنها بلغت 45 عاما ولم تتزوج، وعندما عاد المرض وهاجمها مجددا نصحها والدها باستئصال الرحم لإنقاذ حياتها.