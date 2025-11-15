ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية

باريس ـ د.ب.أ: تعتزم فرنسا والسلطة الفلسطينية إنشاء لجنة مشتركة للعمل على ترسيخ دولة فلسطينية مستقبلية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس: «ستتناول هذه اللجنة جميع الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية». ومن المتوقع أيضا أن تسهم اللجنة في صياغة دستور جديد. وأعرب عباس عن دعمه الكامل لإنشاء اللجنة الدستورية وكرر دعوته للمؤسسات الانتقالية الفلسطينية في قطاع غزة للحفاظ على الروابط مع السلطة الفلسطينية.

