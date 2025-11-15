عاجل- دفن 30 شهيدًا فلسطينيًا مجهولي الهوية في دير البلح بعد فظاعة المنظر

أحمد جودة - القاهرة - دفن 30 شهيدًا فلسطينيًا مجهولي الهوية في دير البلح بعد فظاعة المنظر

دفنت فرق الدفاع المدني ووزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، 30 شهيدًا فلسطينيًا مجهولي الهوية في مقبرة دير البلح. وأوضح مراسلو الوكالات أن الأهالي لم يتمكنوا من التعرف على الجثث بسبب "فظاعة المنظر"، ما اضطر الفرق المعنية لتولي عملية الدفن مباشرة. يأتي هذا الإجراء في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها قطاع غزة، وتزايد أعداد الضحايا نتيجة التصعيد الأخير.