نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب "الجدار الجديد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل، لبنائها جدارًا إسمنتيًا على حدود لبنان الجنوبية، "يتخطى الخط الأزرق".

وقالت الرئاسة، إن الرئيس جوزيف عون​ وجه وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، بتكليف بعثة ​لبنان​ الدائمة لدى الأمم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وطلب عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الاسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق عند مغادرتها جنوب لبنان في عام 2000.