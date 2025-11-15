عاجل ـ الإحتلال يطالب بتفويض واسع لقوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة وفق البند 7 من مجلس الأمن

أحمد جودة - القاهرة - الإحتلال تطالب بتفويض واسع لقوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة وفق البند 7 من مجلس الأمن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن سلسلة مطالب تقدمت بها إسرائيل بشأن القوة الدولية المقترح نشرها في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة منحها صلاحيات موسعة تتيح لها فرض الاستقرار على الأرض.

تفاصيل المطالب الإسرائيلية:

أوضحت الهيئة أن إسرائيل تطالب بأن تحصل قوة الاستقرار الدولية على تفويض واسع يسمح لها بالتحرك الكامل داخل قطاع غزة، بما يشمل تنفيذ مهام أمنية متعددة في المناطق الحساسة. وشددت على ضرورة أن يكون هذا التفويض تحت إطار البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح استخدام القوة لضمان تنفيذ القرارات الدولية.

صلاحيات القوة الدولية المقترحة:

أكدت المصادر أن إسرائيل ترغب في أن تمتلك القوة الدولية حق استخدام السلاح من أجل تجريد المجموعات المسلحة داخل القطاع من أسلحتها، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق الاستقرار ومنع تجدد التوتر.

هوية الدول المشاركة:

ذكرت هيئة البث أن قرار مجلس الأمن بشأن طبيعة وصلاحيات هذه القوة الدولية سيكون العامل الأساسي في تحديد هوية الدول التي ستشارك فيها، وسط توقعات بأن يشهد الملف نقاشات واسعة خلال الفترة المقبلة.