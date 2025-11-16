نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلى: لا دولة فلسطينية وخطة لتقييد ظهور الضباط إعلاميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تأكيده على أن سياسة تل أبيب ثابتة وترفض إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لـ "تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق"، حسب تصريحاته التي وردت عبر وكالات دولية.

إغلاق إذاعة الجيش.. وقرارات جديدة للسيطرة على الرسائل الإعلامية

وفي خطوة وُصفت بأنها الأكثر تشددًا منذ سنوات، قرر كاتس إغلاق إذاعة جيش الاحتلال بحلول 1 مارس 2026، وذلك ضمن سلسلة إجراءات للحد من الظهور الإعلامي للمؤسسة العسكرية.

وكان الوزير قد اتخذ في وقت سابق قرارًا يمنع كبار ضباط الجيش من إجراء مقابلات صحفية أو تقديم إحاطات إعلامية دون إذن مباشر منه، في محاولة لإحكام السيطرة على الخطاب الصادر عن الجيش.

تنظيم ظهور الضباط في الإعلام بعد القرار

حسب مصادر إسرائيلية، أصدر كاتس تعليمات مباشرة للمتحدث باسم الجيش إفي دوفرين بضرورة تمرير أي مقابلة صحفية عبر مكتبه مسبقًا، مع تقديم معلومات تفصيلية حول:

هوية الصحفي

الموضوع المطروح

الجهة الإعلامية

ولا يسمح بإجراء اللقاء إلا بعد الموافقة الرسمية.

هذه الخطوة تأتي بعد خلافات سابقة بين كاتس والقيادة العسكرية، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن غياب الأجهزة الأمنية عن النقاشات التي سبقت اتفاق وقف الحرب على غزة، ما أثار غضب الوزير واعتبره "مساسًا بصورة الجيش".

تأثير القيود الجديدة على التواصل الإعلامي للمؤسسة العسكرية

منذ الأزمة الأخيرة، توقفت الإحاطات الدورية بين الصحفيين والجيش، بما في ذلك اللقاءات التقليدية للمتحدث العسكري، في ظل سياسة تهدف إلى تقليص التواصل الإعلامي المفتوح.

ويعتمد كاتس في قراراته على بند قانوني قديم يمنحه حق تقييد ظهور الضباط في الإعلام، إلا أن هذا النص لم يكن مُفعلًا سابقًا لتجنب تسييس الجيش، قبل أن يعيد الوزير استخدامه بشكل واضح.