نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط صمت من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. حقيقة اغتيال حميدتي قائد قوات الدعم السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط صمت من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. حقيقة اغتيال حميدتي قائد قوات الدعم السريع.

تصدرت أنباء اغتيال قائد ميليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ "حميدتي"، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل خبر يفيد مقتل "حميدتي" وذلك إثر هجوم بطائرة "بيرقدار" مسيّرة، ولكن دون ذكر تفاصيل المكان أو توقيت العملية أو الجهات المسؤولة عن الهجوم.

وتم نشر الخبر على منصة ثريدز مساء يوم الجمعة الماضية، وأثارت هذه الأخبار جدلا واسعا لدى النشطاء بعد تداول منشورات على مواقع التواصل تزعم مقتله بهجوم نفذته طائرة "بيرقدار" مسيرة.

حقيقة مقتل حميدتي قائد قوات الدعم السريع

وانتشر الخبر بشكل واسع، ورغم ذلك، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أو أي وكالة أنباء دولية موثوقة، وهو ما يضع الحدث في إطار الإشاعة.

تجاهل الرد

وأشارت بعض المواقع الإلكترونية، أن هذا الخبر صدر عن قناة «RTE» دون أي سند مهني أو دليل موثوق، لكن لم تنشر القناة أي بيان رسمي يؤكد ذلك.

ورغم الانتشار الكبير للمعلومات المتداولة على نطاق واسع لم يصدر أي تصريح رسمي من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، كما لم يتم ذكر أي إشارة للخبر في وسائل الإعلام الدولية المعروفة ما يجعل الواقعة أقرب إلى إشاعة منظمة.

بداية القصة

وبدأت القصة عقب تداول حسابات على منصات التواصل ما وصفته بخبر عاجل حول "اغتيال حميدتي بطائرة بيرقدار"، تركية دون توضيح مكان العملية أو توقيتها أو الجهات التي يفترض أنها نفذتها.

ورغم زعم بعض الصفحات أن الخبر منسوب لقناة RTE، لم تصدر القناة أي بيان أو نشرات تؤكد ذلك، كما خلت وكالات الأنباء العالمية من أي تفاصيل حول الواقعة.

فيما دفع هذا الغياب التام للمصادر الموثوقة أو الرد من طرفي الصراع إلى قيام مراقبين بوصف تلك الشائعة بأنها جزء من حملة تضليل سياسي ذات أبعاد أمنية حيث تستهدف التأثير على ميزان القوى داخل الصراع السوداني المشتعل.

قوات الدعم السريع، فيما يرى خبراء أن انتشار الشائعة بهذا الحجم الواسع يعد جزءًا من حرب معلومات تستخدم لخلخلة الميدان وتغيير حسابات القوى المتصارعة، وإرباك ميليشيا الدعم السريع.