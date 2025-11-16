العالم اليوم - طفل يشعل استنفارا أمنيا في ألمانيا.. السبب "غريب"

انتم الان تتابعون خبر طفل يشعل استنفارا أمنيا في ألمانيا.. السبب "غريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - شهدت مدينة هايدلبرغ الألمانية واقعة استنفار أمني غير معتادة، بعدما أبلغت إحدى السيدات عن "عملية اقتحام" محتملة لإحدى الشقق السكنية، ليتبين لاحقا أن الفاعل ليس لصا، بل طفلا يبلغ من العمر 12 عاما لم يجد وسيلة للدخول إلى منزله سوى تسلّق النافذة.

وبحسب بيان صادر عن شرطة هايدلبرغ، الأحد، فقد لاحظت السيدة الطفل وهو يحاول الدخول من خلال نافذة مفتوحة جزئيا بالطابق الأرضي.

وبدا لها أن شخصا غريبا يقتحم المنزل، ما دفعها إلى الاتصال بالشرطة بشكل فوري والإبلاغ عن محاولة سرقة.

ووصلت دورية الشرطة إلى الموقع خلال دقائق، لتكتشف أن الشقة خالية وأن الباب الأمامي مغلق من الداخل، بينما كان الطفل قد نجح بالفعل في الدخول عبر النافذة.

وبعد التحقق من هويته والتواصل مع والدة الطفل، تبيّن أن ما حدث لم يكن جريمة، بل محاولة يائسة من الصغير للعودة إلى منزله.

وأوضحت الشرطة أن الطفل كان قد نسي مفتاح المنزل عند خروجه، بينما كانت والدته خارج الشقة في ذلك الوقت، مما اضطره إلى البحث عن طريقة للدخول دون الانتظار في الخارج.

وزارة الداخلية المحلية أشادت بتصرف السيدة التي أبلغت عن الحادث، معتبرة أن "اليقظة المجتمعية عنصر مهم في الحفاظ على الأمن"، لكنها في الوقت نفسه شددت على ضرورة التأكد قدر الإمكان من طبيعة الموقف قبل افتراض الأسوأ.

وأكدت الشرطة أنها لن تتخذ أي إجراءات قانونية، وأن الطفل لم يتعرض لأي عقوبة، مكتفية بنصيحة بسيطة موجّهة إليه: "احتفظ بمفتاحك دائما في حقيبتك المدرسية".