عمرو سلامة يطالب وجود قانون لحماية الطفل وصحته النفسية

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامه خلال ندوته بمهرجان القاهره السينمائي التي تحمل اسم "سينما المراهقين.. قوة السرد وعلاقتها بالصحة النفسية" عن كيفية حماية الفنان المراهق وصحة النفسية.

تصريحات عمرو سلامة

وقال عمرو سلامة: "أنا ما لا أسعى لحماية الطفل لأن هذا يخص والديه ولكن أنا اتعامل معه كفنان واسعي لكي أبث له المتطلبات التي تناسب سنه، والعمل مع الاطفال صعب ولكي نحافظ علي الصحة النفسية للطفل يجب ان يكون هناك قانون لحماية الطفل الممثل، ولكن ما يقوم بحماية والاهتمام بتفاصيلة هما والديه".

وكانت الندوة تحمل اسم "سينما المراهقين.. قوة السرد وعلاقتها بالصحة النفسية" والتي ادرها سالي ذهني السعيد مع سيهار صلاح وعمرو سلامة وبسمة نبيل في (دار الأوبرا - المسرح المكشوف).

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.

كما يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.