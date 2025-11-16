العالم اليوم - تصريحات بري عن سلاح "حزب الله".. معركة كلامية أم تصعيد جديد؟

انتم الان تتابعون خبر تصريحات بري عن سلاح "حزب الله".. معركة كلامية أم تصعيد جديد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 03:28 صباحاً - أثار تصريح رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، السبت، والذي قال فيه إن "حزب الله" لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل منذ أحد عشر شهرا، تساؤلات حول احتمالية كونه مقدمة لتصعيد جديد أم مجرد معركة كلامية في انتظار انفجار أكبر؟

وأكد بري تنفيذ لبنان كل ما يتوجب عليه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب نهر الليطاني مقابل عدم التزام إسرائيل بأي من بنود الاتفاق.

ووصف بري المعلومات عن تهريب حزب الله للسلاح من البحر أو البر أو الجو بأنها كاذبة ولا صحة لها.

وردا على سؤال بشأن إعادة ترميم حزب الله لقدراته اعتبر بري أنه من الطبيعي جدا لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية من وقت إلى آخر.

وقال الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل في حديث لبرنامج "غرفة الأخبار" على "دوت الخليج"، إن بري أصبح يمثل "المظلة السياسية" التي تدافع عن حزب الله.

وأضاف عقيل: "بري أصبح حاجة وضرورة ليس للشيعة فقط وإنما لكل اللبنانيين بغض النظر عن الاتفاق أو الخلاف معه".

وعن التناقض فيما قاله بري بشأن حق حزب الله في إعادة تنظيم نفسه، وتوجه الدولة اللبنانية نحو نزع السلاح من الحزب، قال عقيل: "ماتريده إسرائيل ومن ورائها أميركا، ليس استئصال القوى العسكرية للحزب فحسب، وإنما استئصال مؤسساته الاجتماعية، وممارسة حصار مالي واجتماعي على كل مؤسساته".

وأوضح عقيل أن ما قصده بري هو أنه "في ضوء هذا الحصار الموجه ضد الحزب، فمن حقه أن يعمل على ترميم نفسه".

وفيما يتعلق بالفروقات بين خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم "التمسك بالسلاح"، وخطاب بري "ربط تسليم السلاح بشرط الدولة القوية والجيش"، قال عقيل: "المساحة السياسية عند بري أكبر مما هي موجودة عند نعيم قاسم، ليقول إن الحزب يتمسك بسلاحه ويمثل مصدر قوة للدولة".

وأشار عقيل إلى أن بري "لا يقول أن هذا السلاح يجب أن يبقى. هو مع ضبطه لكن بشرط أن نصل إلى دولة قوية وحقيقية وجيش قوي".

وتابع عقيل قائلا إن "خطاب بري تحذيري ليقول لكل الدولة اللبنانية والحكومة ورئيس الجمهورية، أن حالة التفرقة بين حزب الله وبينها هي أشبه بهدايا مجانية تقدم للإسرائيلي الذي يعمل جاهدا على استئصال حزب الله".

وشدد عقيل على أن الحل يكمن في "الوحدة الوطنية والحوار الحقيقي بين حزب الله والحكومة".